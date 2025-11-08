100 години храм “Св. Арх. Михаил” в гр. Сунгурларе

08.11.2025 12:41 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 8 ноември 2025 г., по повод храмовия празник на църквата „Св. архангел Михаил“ в гр. Сунгурларе, бе отслужена тържествена Архиерейска св. Литургия.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, в съслужение с архимандрит Димитрий, протосингел на Сливенска митрополия, ставрофорен иконом Павел Гърбов, епархийски съветник, иконом Панайот Сотиров, духовен надзорник, и архидякон Поликарп.

Песнопенията по време на богослужението бяха огласени от г-н Иван Млечков, секретар на Сливенска митрополия, и г-н Александър Учиков.

В края на светата Литургия митрополит Арсений се обърна към богомолния народ с вдъхновено слово, в което подчерта достойнството и служението на светите небесни сили, напомняйки, че те са „духове служебни, които се пращат да служат на ония, които ще наследят спасение“ (Евр. 1:14). Владиката изтъкна, че денят на св. архангел Михаил е празник на невидимия свят, който непрестанно се моли и съдейства за човешкото спасение.

Архипастирят обърна особено внимание и на двете йерархии – небесна и земна, които са тайнствено свързани в Божия промисъл. Небесната йерархия, оглавявана от архангелите и ангелите, е първообраз на църковната, земна йерархия, в която епископи, свещеници и дякони служат „по образа на небесните сили“.

„Земната Църква – каза владиката – отразява Небето и в светата Литургия се съединява с него, защото тук, на земята, извършваме това, което ангелите непрестанно извършват горе – възхваляваме Бога и Му служим с чисто сърце.“

На богослужението присъстваха кметът на града г-н Димитър Гавазов, Татяна Арнаудова и Хабибе Коджаюсув заместник кметове, както и множество народ дошъл да отбележи празника на храма.