Димитър Митев бе гост на празничния Архангеловден в Гавраилово

08.11.2025 13:33 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Общински съвет - Сливен | Сливен | преди около 1 час | 56

В Деня на свети Архангел Михаил сливенското село Гавраилово отбелязва своя празник. Честванията започнаха още в петъчния ден, 7 ноември, със спортен празник в местното Основно училище „Найден Геров“.

Днешният празничен ден в селото включваше тържествен водосвет за здраве и благополучие, който бе отслужен в църквата „Св. Архангел Михаил“.

Централният площад пред кметството се изпълни с жители и гости, които отдадоха почит към паметта на загиналите във войните жители на Гавраилово. Цветя пред паметника на загиналите поднесоха председателят на Общински съвет – Сливен Димитър Митев, кметът на селото Теньо Божеков, кметове на населени места, от училищното настоятелство към местното школо, жители на Гавраилово.

Цветя бяха поднесени от името на кмета на община Сливен Стефан Радев и от името на народния представител Татяна Султанова. От името на сливенския градоначалник заместник-кметът Камен Костов връчи и поздравителен адрес за Архангеловден. Радев използва случая да отдаде почит към паметта на загиналите във войните жители на Гавраилово.

„Делото им е пример за патриотизъм, смелост и безкористна любов към Родината. Техните героизъм и жертвоготовност никога няма да бъдат забравени! Споменът за тях ще се пази жив и ще напомня на нас и на идните поколения за славните постъпки на тези велики българи! Вечна им памет!“.

Организатори на мероприятията за Архангеловден са Кметството в селото, Община Сливен и НЧ „Слънце-1928“ – с. Гавраилово.