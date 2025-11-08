Сливен. Новини от източника. Последни новини

Жителите на село Желю войвода празнуват Архангеловден

Десетки жители и гости на Желю войвода се стекоха в църквата "Св. Архангел Михаил", за да отбележат храмовия празник на селото. Свещеници от сливенска епархия отслужиха празнична литургия. На нея присъстваха кметът на община Сливен Стефан Радев и на село Желю войвода Стоян Генов. Гости бяха народните представители Десислава Танева и Мария Белова, общински съветници, жители на селото, техни приятели и близки.

От 17 часа на площада пред кметството ще се проведе концерт с участието на народните певици Галя Гильова и Михаела Костуркова, оркестър „Елхово“, местните изпълнители Никол Атанасова, Неделин Желев, Нелия и Петя Иванови, както и самодейни състави от Желю войвода.

Празникът се организира от Кметството в Желю войвода, с подкрепата на Община Сливен, местни дарители и други спонсори, Църковното настоятелство при храма и НЧ „Даскал Димитър Димов – 1908 г.“.

В село Желю войвода се отбелязват два основни празника - храмовият празник на църквата "Св. Архангел Михаил" на 8 ноември и съборът на селото на 6 май (Гергьовден).

Снимки

