За поредна година Сливен е домакин на престижен национален конкурс

В Града под Сините камъни се провежда Националният конкурс „Славеи пеят край Сливен“. Третото издание на ежегодната проява бе официално открито в зала „Сливен“. То обещава оспорвана певческа надпревара и още повече участници. Тази година в конкурса се включиха 152 индивидуални участници от цялата страна. Колективните формации са 19. В поредното издание своите певчески умения ще покажат и 22 участници, които се обучават професионално в музикални паралелки. Индивидуалните изпълнители в надпяването отново са на възраст между 5 и 19 години.

Официалното откриване уважи председателят на Комисията по образованието към местния парламент в Сливен Лидия Димитрова. Тя връчи поздравителен адрес от името на председателя на Общинския съвет Димитър Митев. „Днес обръщаме специално внимание на магията на българската народна песен, която носи в себе си духа и душата на нашия народ. Този конкурс е не само състезание, но и празник на таланта, творчеството и обичта към фолклора. Всеки един от вас, който стъпва на сцената днес, е вече победител, защото носи в сърцето си богатството на българските традиции и ги предава на следващите поколения“, пише в поздравлението от Митев.

За пореден път организаторите заложиха на компетентно жури, което да оценява изпълненията на младите таланти. Това са доц.д-р Данка Цветкова, преподавател по народно пеене в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Останалите членове са също разпознаваеми имена – преподавателят и зам.-директор на Националното училище по фолклорни изкуства „Филип Кутев“ в Котел - Петър Аркалиев и директорът и гл. художествен ръководител на сливенския Ансамбъл за народни песни и танци - Деян Митев.

Тази година ще бъдат връчени парични награди от Община Сливен и от местния парламент на откроили се изпълнители.

Конкурсът в зала „Сливен“ продължава през целия ден. Входът е свободен.

Организатор на „Славеи пеят край Сливен“ е читалище „Христо Ботев 1987“, в партньорство с АНПТ – Сливен и с подкрепата на Община Сливен и на Общинския съвет.