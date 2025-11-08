Сливен, кратки вечерни новини, 08.11.2025 г., събота

08.11.2025 16:07 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Четири водоноски обслужват днес някои части на Сливен заради недостатъчно налягане на водоподаването след изпълнение на строително-монтажни дейности на 07.11.2025 г.

За трета поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ организира безплатни тренировки по плуване за учениците от Сливен.

Жителите на село Желю войвода отбелязаха Архангеловден с празнична литургия и концерти.

Сливенското село Гавраилово отпразнува своя празник в Деня на свети Архангел Михаил.

Днес в града под Сините камъни се провежда Третият национален конкурс за народно пеене „Славеи пеят край Сливен“.

Редовният месечен прием на доц. д-р Стефан Стефанов, ортопед и травматолог, ще се проведе на 21 ноември в МБАЛ „Хаджи Димитър“ – Сливен.

На 15 ноември пред сградата на Община Сливен ще се проведе поредното издание на фермерския пазар за местни производители.