Сливен, кратки вечерни новини, 08.11.2025 г., събота

Четири водоноски обслужват днес някои части на Сливен заради недостатъчно налягане на водоподаването след изпълнение на строително-монтажни дейности на 07.11.2025 г.
За трета поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ организира безплатни тренировки по плуване за учениците от Сливен.
Жителите на село Желю войвода отбелязаха Архангеловден с празнична литургия и концерти.
Сливенското село Гавраилово отпразнува своя празник в Деня на свети Архангел Михаил.
Днес в града под Сините камъни се провежда Третият национален конкурс за народно пеене „Славеи пеят край Сливен“.
Редовният месечен прием на доц. д-р Стефан Стефанов, ортопед и травматолог, ще се проведе на 21 ноември в МБАЛ „Хаджи Димитър“ – Сливен.
На 15 ноември пред сградата на Община Сливен ще се проведе поредното издание на фермерския пазар за местни производители.