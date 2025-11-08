Отлично представяне на малките шахматисти от ОУ „Елисавета Багряна“

Отборът на ОУ "Елисавета Багряна" по шах се представи блестящо в първия етап на Ученическите игри 2025–2026 г. в гр. Сливен и завоюва второ място след оспорвана финална партия срещу НУ „Васил Левски“.
Поздравления за състезателите:
Стилян Георгиев – 4. клас
Красимир Добрев – (резерва)
Мариета Димова – 4. клас
Пламен Димитров – 3. клас
Венцислав Вичев – 2. клас
Специални благодарности на треньора Радослав Очков от клуб по шахмат „Сините камъни“ за подкрепата и отличната подготовка!
Пожелаваме на нашите талантливи шахматисти още много успехи и покорени върхове!