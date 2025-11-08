Отлично представяне на малките шахматисти от ОУ „Елисавета Багряна“

08.11.2025 16:31 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 58

Отборът на ОУ "Елисавета Багряна" по шах се представи блестящо в първия етап на Ученическите игри 2025–2026 г. в гр. Сливен и завоюва второ място след оспорвана финална партия срещу НУ „Васил Левски“.

Поздравления за състезателите:

Стилян Георгиев – 4. клас

Красимир Добрев – (резерва)

Мариета Димова – 4. клас

Пламен Димитров – 3. клас

Венцислав Вичев – 2. клас

Специални благодарности на треньора Радослав Очков от клуб по шахмат „Сините камъни“ за подкрепата и отличната подготовка!

Пожелаваме на нашите талантливи шахматисти още много успехи и покорени върхове!