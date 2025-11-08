08.11.2025 18:05 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 45

За някои математиката е скучна, за други - трудна, но за нашите първокласници от група по занимания по интереси "С ум, сърце и ръце в математиката" от 1. "А" клас тя се оказа лесна, интересна и забавна.

С нескрит интерес учениците изписаха изучените цифри върху сол, оцветяваха цифри, посипани със сол, и подредиха изложба. Така разбраха, че математиката наистина може да предизвиква положителни емоции и чувства.

Група "С ум, сърце и ръце в математиката" има за цел да създаде интерес и положително отношение към математиката чрез игрови, творчески и практико-приложни дейности, които подпомагат развитието на логическото мислене, наблюдателността и уменията за решаване на задачи по достъпен и забавен за децата начин.

Ръководител на групата е г-жа Емилия Илиева, а участници - 1. "А" клас.