09.11.2025 10:27 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 30 минути | 25

Катерина Златева, ученичка от VI „б“ клас на ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен, спечели първо място и златен медал в националния конкурс за детска рисунка на тема „Българските народни приказки – извор на мъдрост и доброта“, организиран от Пернишкото сдружение „Дай, бабо, огънче“ и Народно читалище „П. К. Яворов – 1926 г.“ в с. Мещица.

Поощрителни награди получиха и другите участнички в конкурса – Руслана Димитрова и Никол Колева, също от VI „б“ клас.

Катерина впечатли журито с рисунката си, озаглавена „Житената питка“, която с богатата си цветност и искрено чувство пресъздава духа на българската народна приказка.

Нейният успех е гордост за училището и за преподавателя ѝ по изобразително изкуство – г-жа Здравка Долушанова, която насърчава творческия дух и любовта към изкуството у своите ученици.

Поздравления за Катерина и пожелания за още вдъхновение и бъдещи творчески успехи!