Сливен, кратки вечерни новини, 09.11.2025 г., неделя

09.11.2025 16:05

преди около 1 час

Вчера и днес в Сливен се проведе заседание на Изпълнителния съвет на партия “Демократи за силна България”.

Кукленият театър в Сливен посрещна днес зрители на втората си премиера „Не излизай сам навън!“.

За тринадесета поредна година конкурсът „Най-добра българска фирма на годината“ отличи компаниите, които се открояват с успешни, устойчиви и иновативни бизнес практики - победител в категорията „Микро и малка фирма“ стана Динас АД – сливенска компания за добив и преработка на рядката суровина кварцит, ползвана за огнеупорни материали в строителството и леярството.

В село Панаретовци приключи Кулинарната академия за деца с вдъхновяваща работилница, посветена на обредните хлябове.

Шестокласничката Катерина Златева от VI „б“ клас на ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен спечели първо място и златен медал в националния конкурс за детска рисунка на тема „Българските народни приказки – извор на мъдрост и доброта“.

Местна продукция, сувенири и изделия от различен тип ще очакват жителите и гости на Сливен на поредния фермерски пазар, който ще се състои на 15 ноември.

На 8 ноември 1935 година е открит един от символите на град Сливен – паметникът на Хаджи Димитър.