СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 10.11.2025

, Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди около 1 час | 54

01.9.2025 г. 14.11.2025 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

01.9.2025 г. 14.11.2025 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно

01.9.2025 г. 14.11.2025 г. 2 БЕТОНДЖИЯ СЛИВЕН средно/основно

02.9.2025 г. 14.11.2025 г. 1 ЕЛПЕЩАР СЛИВЕН средно

03.9.2025 г. 15.11.2025 г. 1 ШЛОСЕРО-ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

15.9.2025 г. 14.11.2025 г. 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно

01.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 ФРИЗЬОР СЛИВЕН средно

01.10.2025 г. 19.12.2025 г. 1 ЛЕКАР, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ СЛИВЕН висше

01.10.2025 г. 19.12.2025 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше

01.10.2025 г. 19.12.2025 г. 1 АКУШЕРКА СЛИВЕН висше

01.10.2025 г. 19.12.2025 г. 1 ЛЕКАР, АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ СЛИВЕН висше

02.10.2025 г. 14.11.2025 г. 1 СКЛАДАДЖИЯ СЛИВЕН средно/основно

03.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 МОНТАЖНИК, СТЪКЛА В СГРАДИ СЛИВЕН средно

10.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 ПЛЕТАЧ СЛИВЕН средно

13.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 ЛЕЯР СЛИВЕН средно

20.10.2025 г. 21.11.2025 г. 1 ПАЗАЧ-ПОРТИЕР СЛИВЕН средно

22.10.2025 г. 24.11.2025 г. 1 СТЪКЛАР СЛИВЕН средно

11.11.2025 г. 11.11.2025 г. 2 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

11.11.2025 г. 11.11.2025 г. 5 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

24.10.2025 г. 24.11.2025 г. 1 ДОМАШЕН ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно

15.11.2025 г. 14.11.2025 г. 1 УЧИТЕЛ МУЗИКА СЛИВЕН висше

15.11.2025 г. 14.11.2025 г. 1 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА СЛИВЕН висше

25.11.2025 г. 11.11.2025 г. 1 ДЕТСКИ УЧИТЕЛ СЛИВЕН висше

03.11.2025 г. 14.11.2025 г. 1 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ СЛИВЕН висше/средно

04.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

04.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

17.11.2025 г. 13.11.2025 г. 1 ПСИХОЛОГ СЛИВЕН висше

06.11.2025 г. 12.12.2025 г. 1 ДОМАШЕН ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно

