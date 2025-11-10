Твърдица с нов дом за младите – открит е Младежкият център на общината!

10.11.2025 09:30 , Людмила Калъпчиева

Днес в Твърдица бе открит новият Младежки център – модерно, функционално и уютно пространство, създадено специално за младите хора. Центърът предлага зали за спорт, творчество и отдих, както и място за срещи, идеи и вдъхновение.

Проектът е реализиран по инициатива на Община Твърдица и СУ „Неофит Рилски“, с цел да насърчи активността и развитието на младите хора в града.

С откриването на Младежкия център Твърдица прави важна крачка към изграждането на модерна и подкрепяща среда за своите бъдещи лидери.