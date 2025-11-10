Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 10.11.2025 г.

10.11.2025 10:16 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 11 минути | 1

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 08.11.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 10.11.2025 Г.

Сливен: Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ – ОДМВР-Сливен са иззели малко над 12 700 къса цигари без акцизен бандерол. На 9 ноември при операция по противодействие на незаконната търговия с тютюневи изделия в град Сливен е извършена проверка на лек автомобил „Мерцедес“. В превозното средство са открити и иззети цигари от различни марки без бандерол. Водачът е мъж на 58 години от град Сливен, задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Притежание на наркотици са установили полицейски служители от група „Патрулно-постова дейност“ към РУ-Сливен при ежедневния контрол на лица с криминални прояви и противодействие на наркоразпространението. На 9 ноември, около 21,00 часа, е извършена проверка в избено помещение към жилищна сграда в град Сливен. На място са установени двама мъже да пушат цигара, съдържаща вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. В хода на последвалите действия в помещението са намерени и иззети други вещества, които също са реагирали положително при пробата за наркотици. Двамата са задържани за 24 часа. Образувано е досъдебно производство. По случая работят служители на сектор „Криминална полиция“ РУ-Сливен.

В РУ-Сливен е започнато бързо производство за отказ от проба за употреба на наркотични вещества. На 10 ноември в село Самуилово полицейски екип от участък „Запад“ към РУ-Сливен е спрял за проверка лек автомобил „Опел Астра“, управляван от мъж на 38 години от град Сливен. Той е отказал да бъде изпробван за употреба на наркотични вещества. Издаден му е талон за медицинско изследване.

Нова Загора: 27-годишен водач на лек автомобил „БМВ“ е хванат да управлява след концентрация на алкохол над допустимото. Проверката е извършена на 9 ноември в село Радецки от екип на РУ-Нова Загора, който извършва обход и контрол в малките населени места. Пробата за употреба на алкохол, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат над 1,2 промила /2,77 промила/. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Твърдица: Служители на РУ-Твърдица са иззели електронна цигара тип вейп, съдържаща наркотично вещество, при проверка на лек автомобил. На 8 ноември в град Твърдица е спрян лек автомобил „Нисан Микра“, управляван от жена на 36 години от град Варна. Тя е предала доброволно устройството. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита та населението

В дните от 8 до 10 ноември на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.