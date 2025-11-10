ИЗМЕРИ КРЪВНАТА СИ ЗАХАР!

10.11.2025 12:02 , Връзки с обществеността

Във връзка със Световния ден за борба със захарния диабет - 14 ноември, за поредна година, МБАЛ "Д-р Иван Селимински - Сливен" обявява инициатива за измерване на кръвна захар с оглед скрининг за захарен диабет и съвети за здравословно хранене.

Събитието ще се проведе три дни - на 11 и 14.11.2025г. (вторник и петък) от 13.00 до 15.00 ч. в МБАЛ "Д-р Иван Селимински- Сливен", кабинет №6 – 2 етаж на Диагностично-консултативния блок и на 13.11.2025 г. (четвъртък) на територията на МЦ "Д-р Г. В. Миркович" от 13.00 до 15.00 ч.