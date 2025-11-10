Неделното училище в гр. Бургас

10.11.2025 10:34 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 2 часа | 14

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, църковното настоятелство при храм „Св. Атанасий“ – гр. Бургас, организира енорийско неделно училище.

Курсът е предназначен за катехизация на ученици от 8 до 18-годишна възраст и ще се провежда всяка неделя, веднага след Светата Литургия.

Занятията ще се водят в просторен и съвременно оборудван кабинет. Училището има за цел да запознае децата и младежите с основите на християнската вяра, смисъла на общочовешките ценности и богатото духовно наследство на България.

В най-скоро време настоятелството предвижда да бъде сформирана и безплатна група за възрастни (18 и нагоре), в която участниците ще се запознават с тълкувания на евангелските разкази, ще изучават богослужението на Светата Литургия и ще обсъждат различни аспекти на християнския живот.

При проявен интерес ще бъде създадена и група за изучаване на източноцърковно пеене.

Курсовете ще ръководи г-н Щелян Димов – завършил Богословския факултет в Солун и завеждащ Културно-просветния отдел на Сливенска митрополия в Бургас.

Начало на занятията: неделя, 16 ноември, в Учебния център на храм „Св. Атанасий“.

За записвания и повече информация:

Щелян Димов – тел. 0886 755 578.