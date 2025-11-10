Седмицата в ЕП: 10 – 16 ноември 2025 г.

10.11.2025 14:31 , Людмила Калъпчиева

Пленарна сесия, заседания на парламентарни комисии, Брюксел

Пленарна сесия, 12-13 ноември

Ключов дебат / Европейски съвет през октомври. В четвъртък сутринта членовете на ЕП ще направят оценка на резултатите от заседанието на Европейския съвет през октомври в дебат с председателите на Европейския съвет А. Коща и на Европейската комисия У. Фон дер Лайен. По време на срещата си лидерите от ЕС се съсредоточиха върху Украйна, Близкия изток, сигурността и отбраната, конкурентоспособността, жилищната криза и миграцията.

Пакет за опростяване на законодателството за устойчивостта. След отхвърлянето на позицията на ресорната парламентарна комисия на пленарното заседание на 22 октомври, членовете на ЕП ще имат възможност отново да представят изменения на законодателното предложение на Европейската комисия за опростяване на изискванията за отчитане във връзка с устойчивостта и надлежната проверка за дружествата, преди да започнат междуинституционалните преговори с министрите от ЕС. Гласуването ще се проведе в четвъртък, последвано от пресконференция с докладчика.

Дългосрочен бюджет на ЕС. В сряда следобед членовете на ЕП и представители на Европейската комисия и Съвета на ЕС ще обсъдят структурата и управлението на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2028-2034 г. (многогодишна финансова рамка - МФР). Водещи членове на ЕП предупредиха, че определянето на таван на разходите в размер на 1,26% от брутния национален доход на държавите членки, както беше предложено от Европейската комисия през юли, ще доведе до съкращения на основните програми. Предложението също така не отговаря на очакванията на Европейския парламент по отношение на демократичния надзор и контрол, селскостопанската политика и политиката на сближаване на ЕС и необходимостта от по-голямо участие на регионалните и местните органи в управлението на европейските средства.

Право на глас чрез пълномощник. Предложение, което ще позволи на членовете на ЕП да предоставят правото си на глас на доверени колеги по време на бременност и в месеците след раждането, ще бъде подложено на гласуване в пленарна зала в четвъртък.

Стратегия за равенство между половете. Членовете на ЕП ще обсъдят в сряда и ще гласуват в четвъртък исканията си, които да бъдат включени в стратегията на ЕС за равенство между половете за периода 2026-2030 г. Очаква се те да подчертаят, че насилието, основано на пола, следва да бъде определено като престъпление съгласно правото на ЕС, че законодателството на ЕС в областта на равенството трябва да се прилага изцяло и че разликите в заетостта, заплащането и пенсиите на жените и мъжете трябва да бъдат преодолени.

Заседания на парламентарни комисии

Законодателство на ЕС в областта на климата - цел за 2040 г. Комисията на ЕП по околна среда, климат и безопасност на храните ще приеме позицията си относно целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2040 г. Така определената цел ще бъде включена в законодателството на ЕС в областта на климата, което е в основата на целта на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. (понеделник).

Бюджет на ЕС за 2026 г. Преговарящите от Европейския парламент и датското председателство на Съвета на ЕС ще се опитат да постигнат споразумение по бюджета на ЕС за 2026 г. Позицията на Парламента, приета през октомври, възстанови направените от Съвета съкращения в проектобюджета на Европейската комисия и предложи допълнителни средства за ключови програми. Ако преговарящите постигнат съгласие по компромисен текст и след като Съветът на ЕС го приеме официално, се очаква гласуване на пленарната сесия през ноември в Страсбург (петък).

Брифинг за медиите. Пресслужбата на Европейския парламент ще проведе брифинг за медиите относно темите от кратката пленарна сесия на 12 и 13 ноември в 15.30 ч. българско време в сряда (зала „Анна Политковская“, пресцентър, Брюксел)

Програма на председателя на ЕП. В понеделник председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще участва в среща с председателя на Европейската комисия и председателството на Съвета на ЕС съгласно член 324 от Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС). В сряда тя ще председателства откриването на пленарната сесия на ЕП. В четвъртък председателят Р. Мецола ще посети Париж, където ще присъства на церемония в знак на почит към жертвите на терористичните нападения в Париж през ноември 2015 г., а в петък ще се срещне с президента на Франция Еманюел Макрон.