С тържествена церемония в храм „Св. Богородица“ – Бургас премина заключителният етап на международния конкурс „Светите братя Кирил и Методий и кирилицата – вдъхновение от Бога“.
На 7 ноември църквата се изпълни с радостта и вълнението на деца, ученици и гости, дошли да споделят момента на награждаването. Отличените участници получиха своите грамоти и награди от архимандрит Димитрий, протосингел на Сливенска митрополия, Диана Саватева – заместник-кмет по „Култура и вероизповедания“ на Община Бургас, и Кичка Стефанова – директор на Центъра за подкрепа на личностното развитие – Бургас. Те поздравиха децата и младежите, насърчавайки ги да продължават да развиват своите таланти и любовта си към духовността и словото.
Конкурсът се организира от Община Бургас, Сливенска св. митрополия, Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас и Неделното училище при храм „Св. Пимен Зографски“ в кв. „Крайморие“.
Автор на идеята и инициатор на конкурса е иконом Стелиян Кунев, който бе и председател на журито в раздел „Рисунка“. Наред с него в оценяването участваха Севина Трайкова и Христо Христов – учители по изобразително изкуство в ЦПЛР – Бургас, както и Атанасия Петрова – организатор и главен учител в центъра. Те присъдиха първите отличия на:
– Бориса Янкова и Ивет Гостева от ОУ „Антон Страшимиров“ – Бургас – I място (първа възрастова група)
– Карина Димитрова, 12 г., от ЦПЛР – ОДК – Търговище – специална награда (втора възрастова група)
– Анифе Моллова, 10 кл., Школа „Арт Попово“ – специална награда (трета възрастова група)
– Натанаил Неделчев, 12 кл., СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Бургас – I място (трета възрастова група)
В раздел „Проза“ журито с председател Атанасия Петрова и членове Виктория Димова и Георги Янев – учители по български език и литература, отличи:
– Ралица Събева, 7 кл., ЛК „Пегас(чета)“ – ЦПЛР – ОДК – Стражица – I място
– Садифе Ерол Джом, 10 кл., СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Бургас – специална награда
А в раздел „Поезия“ първото място бе присъдено на Петя Георгиева Радева, 5 кл., от ОУ „Любен Каравелов“ – Бургас.
Наградите – грамоти, библейски атласи, книги, Евангелия, пособия за рисуване, магнити и книгоразделители – бяха осигурени с благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит Арсений и с подкрепата на ЦПЛР – Бургас.
В края на церемонията организаторите изразиха благодарност към всички участници за вдъхновението, труда и духовния заряд, вложени в техните творби, и ги поканиха да се включат и в следващото издание на конкурса.
Така Бургас за пореден път се превърна в духовно средище, където се срещат творчеството, православната вяра и обичта към светите равноапостолни братя Кирил и Методий.