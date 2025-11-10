Сливен, кратки вечерни новини, 10.11.2025 г., понеделник

10.11.2025 16:13 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 4 часа | 149

Пунктът на Детска млечна кухня, разположен в ДГ „Елица“ в квартал „Сини камъни“, временно няма да обслужва родители поради започнал ремонт на помещението.

Психологът Катрин Федина се срещна с шестокласниците от Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“ – Сливен и разисква с тях темата за „Истинските герои“ – човечността и добротата като поведение на „готиния“ съученик.

Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ в Сливен стартира програмата „Коледа в библиотеката“ за 2025 г. с обявяването на традиционния конкурс за коледна картичка и оригинално пожелание „Коледна магия“ – 2025.

В дните от 8 до 10 ноември на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

Във вторник, 11 ноември, ще бъдат представени новите 5 електрически автобуса, закупени по проект на Община Сливен за устойчива градска мобилност.

Местна продукция, сувенири и изделия от различен тип ще очакват жителите и гости на Сливен на поредния фермерски пазар на 15 ноември.

Клуб „Туида“ с треньор Йовита Пенчева спечели първо място в отборното класиране в клас „D“ на Държавното лично-отборно първенство по спортни танци.