11.11.2025 08:49 , Людмила Калъпчиева

На сцената на Третия национален конкурс-надпяване „Славеи пеят край Сливен“, младите певци от ОДК „Св. Иван Рилски“ – Казанлък завоюваха впечатляващи успехи – 9 индивидуални и 1 групово изпълнение бяха отличени с призови места!

Наградени участници:

Кристина Парова – I награда

Цветелина Иванова – I награда

Кристина Стоянова – II награда

Александра Косева – II награда

Теа Динева – II награда

Александра Мишева – III награда

Ангелина Митева – III награда

Симона Стойнова – поощрение

Ивелина Димитрова – поощрение

Вокална група „Пеещи звънчета“ – II награда

Организаторите изказаха благодарност на журито с председател доц. д-р Данка Цветкова за професионалното и справедливо оценяване, както и на музикантите Петя Коева и Вальо Колев за техния великолепен акомпанимент.

Специални благодарности и към Ваня Шишкова и Петя Григорова за отличната организация и поканата за участие.

За някои от децата това беше първи конкурс, но със своя труд, любов към музиката и постоянство, те показаха, че талантът и вдъхновението винаги намират път към успеха!