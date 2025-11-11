На сцената на Третия национален конкурс-надпяване „Славеи пеят край Сливен“, младите певци от ОДК „Св. Иван Рилски“ – Казанлък завоюваха впечатляващи успехи – 9 индивидуални и 1 групово изпълнение бяха отличени с призови места!
Наградени участници:
Кристина Парова – I награда
Цветелина Иванова – I награда
Кристина Стоянова – II награда
Александра Косева – II награда
Теа Динева – II награда
Александра Мишева – III награда
Ангелина Митева – III награда
Симона Стойнова – поощрение
Ивелина Димитрова – поощрение
Вокална група „Пеещи звънчета“ – II награда
Организаторите изказаха благодарност на журито с председател доц. д-р Данка Цветкова за професионалното и справедливо оценяване, както и на музикантите Петя Коева и Вальо Колев за техния великолепен акомпанимент.
Специални благодарности и към Ваня Шишкова и Петя Григорова за отличната организация и поканата за участие.
За някои от децата това беше първи конкурс, но със своя труд, любов към музиката и постоянство, те показаха, че талантът и вдъхновението винаги намират път към успеха!