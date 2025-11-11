11.11.2025 08:52 , Людмила Калъпчиева

На 19 ноември (сряда) от 17:30 ч., в сградата на Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен, ще бъде открита експозицията-възстановка „Тайните на Калояновската гробница“.

Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Република България и представя по интерактивен начин едно от най-интересните археологически открития в региона.

Заповядайте да се потопите в света на древните тайни и да откриете историята, скрита в стените на Калояновската гробница!

Място: РИМ – Сливен, бул. „Цар Освободител“ №18

Начало: 17:30 ч.

Вход свободен