На 19 ноември (сряда) от 17:30 ч., в сградата на Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен, ще бъде открита експозицията-възстановка „Тайните на Калояновската гробница“.
Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Република България и представя по интерактивен начин едно от най-интересните археологически открития в региона.
Заповядайте да се потопите в света на древните тайни и да откриете историята, скрита в стените на Калояновската гробница!
Място: РИМ – Сливен, бул. „Цар Освободител“ №18
Начало: 17:30 ч.
Вход свободен