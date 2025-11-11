11.11.2025 09:03 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 37 минути | 30

Сливенският симфоничен оркестър ще изнесе концерт, посветен на класиката с творчеството на Волфганг Амадеус Моцарт и Дмитрий Шостакович.

На 14 ноември, петък, в зала „Сливен“ програмата ще започне с Концерт за виолончело №1 в ми бемол мажор от Дмитрий Шостакович. Посветен на един от най-големите челисти на всички времена, той е изключително предизвикателство за всеки виолончелист, както технически, така и музикално. Неговата интерпретация ще чуем в изпълнение на младия талант Сион Найман.

Втората част ще продължи с последната симфония на Волфганг Амадеус Моцарт - №41 в до мажор KV 551.

Вечерта ще премине под палката на младия и любим на сливенската публика диригент Симон Павлов.

Сион Найман е един от изгряващите челисти на младото поколение. Започва да свири на виолончело на 6-годишна възраст в класа на Даниела Черпокова в НМУ „Л. Пипков“ в София. По-късно специализира при проф. Ромен Гариу в Консерваторията L’Haÿ-les-Roses в Париж. В момента е студент в Universität der Künste, Берлин в класа на проф. Йенс Петер Майнц. Носител е на първи награди от множество национални и международни конкурси. Номиниран е за „Млад музикант на годината“ от БНР и е стипендиант на Фондация „Стоян Камбарев“, Фондация „Deutsche Stiftung Musikleben“, Общество на Паул Хиндемит в Берлин.

Симон Павлов е роден през 1999 г. в Сливен. Завършва НУМСИ „Христина Морфова”, Стара Загора със специалност „Пиано”, а през 2023 г. се дипломира и в НМА „Проф. Панчо Владигеров” със специалност „Оперно-симфонично дирижиране” в класа на проф. д-р Григор Паликаров. Диригентския си дебют осъществява на сцената на Държавна опера Стара Загора. Работил е като помощник-диригент във Филхармония „Пионер“, а в момента е диригент в Симфоничен оркестър-Сливен. Дирижира също Симфоничния оркестър на Санремо, Италия, Софийската филхармония, Симфоничен оркестър-Пазарджик, Оркестъра на Държавна опера-Пловдив и др. Лауреат е на множество национални и международни конкурси. Носител е на наградата „Млада Загора” за принос в културата и изкуството в Стара Загора.

Концертът започва в 18.30 часа. Билети могат да бъдат закупени от касата на зала „Сливен“ всеки делничен ден от 10 до 13 и от 15 до 17 часа, онлайн на epaygo.bg и от всички каси на Easypay.