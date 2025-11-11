Млекарево отпразнува своя празник с дух, традиция и обич към родното!

11.11.2025 09:22 , Людмила Калъпчиева

На 8 ноември село Млекарево отбеляза своя празник, посветен на Св. Архангел Михаил, с тържество, изпълнено с емоции, музика и искрена общностна радост.

Празничният ден започна с Водосвет за здраве и благоденствие, отслужен от архиерейския наместник протойерей Иван Стоянов, а кметът на селото Диян Тодоров и кметът на община Нова Загора – Галя Захариева поздравиха жителите с вдъхновяващи думи за единство и светлина в домовете им.

След това сцената оживя с прекрасните изпълнения на Певческата група към Пенсионерски клуб „Здравец“, децата от ДГ „Детство“, талантливата Ива Николова и Детска вокална група „Загорчанки“ с ръководител Радостина Иванова.

Кулминацията настъпи с концерта на обичаната народна певица Галя Гильова и виртуоза Антон Ганчев, под чиито ритми се извиха дълги хора и село Млекарево се превърна в едно голямо семейство.

Празникът още веднъж доказа, че традициите живеят там, където има сърца, които ги пазят и предават с любов!