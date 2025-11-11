11.11.2025 09:28 , Людмила Калъпчиева

На 8 ноември, в деня на Св. Архангел Михаил – покровител на селото, Стоил войвода празнува своя храмов празник и 150-годишния юбилей на Народно читалище „Искра – 1875“ – институция, превърнала се в пазител на просветата и културата вече век и половина.

Празничният ден започна с откриването на юбилейна изложба „150 години будителство и светлина – следите на Искрата през времето“, проследяваща историята и вдъхновението, които читалището е съхранило през годините. Последва тържествен водосвет в чест на Св. Архангел Михаил и молитва за здраве и благополучие.

Сред гостите на събитието бяха кметът на Община Нова Загора Галя Захариева и нейният екип, които поздравиха жителите и изразиха признателност към всички, които поддържат жив духа на Стоил войвода. В своето слово г-жа Захариева подчерта, че „будителството е сила, която се ражда от сърцето и се предава през поколенията“.

Празничната програма продължи с богати музикални и танцови изпълнения – Певческа група „Зорница“, учениците от ОУ „Паисий Хилендарски“, клуб по танци „Яница – Т.А.“ и детска група „Калинка“ създадоха незабравими емоции за публиката.

В края на вечерта празнична заря озари небето над селото – символ на светлината, която „Искрата“ продължава да разпръсква вече 150 години.

Стоил войвода показа, че когато общността е сплотена в името на културата и вярата – традицията живее, а духът пребъдва!