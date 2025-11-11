Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 11.11.2025 г.

11.11.2025 09:38 , Людмила Калъпчиева

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 10.11.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 11.11.2025 Г.

Сливен: 36-годишен водач на лек автомобил „Опел Корса“ е хванат да управлява след употреба на наркотични вещества. Проверката е извършена на 11 ноември в сливенския квартал „Дружба“ при проверка от екип на група „Патрулно-постова дейност“ към РУ-Сливен. Пробата за употреба на наркотици, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат. Водачът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Пожарна безопасност и защита та населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.