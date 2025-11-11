Община Сливен остава в готовност за асфалтиране в квартал „Речица“

11.11.2025 11:15 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

„Имаме готовност да започнем асфалтирането в квартал „Речица“. Изчакваме приемането на Акт 16, с който ще бъде въведен в експлоатация проектът за водния цикъл в квартала“. Това заяви началникът на общинския отдел „Техническа инфраструктура“ инж. Никола Младенов в предаването „Сливен на фокус“ по регионалната телевизия „Канал 6“. „Имаме уверението, че до края на месеца обектът ще бъде въведен в експлоатация. В момента текат работите по приемателните комисии, чакаме потвърждение, че акт 16 е налице, за да можем и ние да пристъпим към дейностите по асфалтиране“, посочи още Младенов.

Той информира, че Община Сливен е в готовност и до края на тази седмица се очаква да бъде издадено разрешението за строеж на обекта. По думите му, всичко е в ръцете на водното дружество в Сливен и на приемателната комисия. Общината остава в готовност.

По отношение на ремонтните дейности в различни участъци по уличната мрежа, които в момента текат, Младенов информира, че се изпълняват съобразно плана на Общината. В тази връзка той посочи, че изграждането на локално платно към бул. „Илинденско въстание“ за облекчаване на трафика за навлизане в Сливен, трябва да приключи до края на 2025 г., по уверение на фирмата-изпълнител. На този булевард предстои основен ремонт, който се планира да бъде заложен в капиталовата програма на Общината за 2026 г. Заради липса на финансиране от страна на държавата е възможно да се удължи срокът за ремонт по бул. "Цар Симеон".

Инженерът отбеляза още, че паралелно Общината рехабилитира участъци от уличното платно, които са разкопани от „ВиК“ във връзка с изпълнението на водния цикъл. „Неколкократно сме изпращали писма до водното дружество и до фирмата-изпълнител на проекта за водния цикъл. Техните уверения са, че ще започнат да отстраняват поетапно всички отправени забележки. Всички ремонтни дейности, които предстои да извършим ще бъдат за сметка на Общината, но ние няма как да оставим уличната настилка в този вид. Стигаме до крайните мерки ние да свършим тяхната работа, защото рискуваме здравето и живота на хората“, отбеляза още Младенов. Той използва случая да обяви, че от тази зима Общината въвежда нови правила и политика по отношение на ревизионните шахти и уличните отоци. По конкретно, началникът посочи, че в определени участъци, ще се коригират нивата на ревизионни шахти, както и възстановяване на улични отоци. Мерките, според Младенов, ще обхванат различни части на града.

В рамките на разговора стана ясно още, че тече интензивна дейност и относно проекта за уличното осветление. Възстановени са кабелни трасета, заземители, очакват се до края на седмицата да пристигнат и всички осветителни тела, които предстои да бъдат монтирани. Паралелно с това текат и дейностите по оформяне на короните на дърветата в градската част, особено на тези, в които са преплетени осветителни тела.

До момента се е работило по участъци от булевардите „Стефан Стамболов“, „Хаджи Димитър“, „Георги Данчев“ и „Цар Симеон“, добави в заключение инж. Никола Младенов.