Д-р Георги Ковачев придоби академичната длъжност „доцент“

Доц. д-р Георги Ковачев, уредник в отдел „Археология“ към Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен, спечели конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ с хабилитационния си труд „Антични хибридни териоморфни същества от Югоизточна България“ (2025), който бе обявен от Института за Балканистика с център по тракология – БАН, за нуждите на музея.

Доц. д-р Георги Ковачев завършва бакалавърска и магистърска степен „История“ във Великотърносвския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ през 1992 г., като от 2001 г. е доктор по Археология с дисертация на тема „Българските земи между източна Стара планина и Странджа през ХІІ-ХІV век. Историко-археологическо проучване“. Между 2001 и 2005 г. Георги Ковачев повишава своята квалификация, като завършва „Мениджмънт на изкуството и История на изкуството“ в Департамента по изкуства на College of Charleston, Южна Каролина, САЩ. В периода 1991 – 1998 г. и от 2024 г. насам работи като археолог в РИМ – Сливен, като се изявява активно в сферите на събирателската, научноизследователската, експозиционната и популяризаторската дейност.

През годините той успява да се утвърди като специалист в сферата на археологията и историята, чиито научни интереси са тясно свързани с историческите и културоведски проучвания в гр. Сливен и региона. Още като студент, през 1988 г., Георги Ковачев участва редица археологически и теренни изследвания, сред които по Средното течение на р. Тунджа, Източна Стара планина, тракийски надгробни могили и некрополи, късноантичен некропол в Старо село, Сливенско, и др. Неговите задълбочени познания в областта на късноантичната и средновековна история и археология са изключително внушителни. Доказателство за това са както многобройните му публикации в престижни научни издания, така и неговите монографии, сред които „Божествата на Туида“ (2000), „Античният Сливен (ІІ–ІV в.)“ (2001), „Българските земи между Източна Стара планина и Странджа през ХІІ–ХІV в.“ (2001), „Средновековна хералдика“ (2005), „Теоретична археология. Справочник“ (2007) и др.

Доц. д-р Георги Ковачев има безспорен принос в проучванията на гр. Сливен като духовен център през Средновековието. Участвал е в няколко екипа за теренни археологически проучвания на български средновековни манастири в нашия регион. Публикува книгите „Света гора Сливенска“ (2001) и „Манастирската общност Света гора Сливенска и районът ѝ през ХІІ-ХVІІ в.“ (2010) в съавторство с чл. кор. проф. д.и.н. Иван Русев.

Професионалният опит на доц. д-р Георги Ковачев започва в РИМ – Сливен, но дейността му излиза извън рамките на музейната сфера. След като се установява в САЩ, той преподава История на Америка, Американска държава и Икономика в Battery Greek High School, а от 2015 г. до завръщането му в екипа на РИМ - Сливен води курс по Въведение в антропологията в Trident Technical College.

Честито академично признание на доц. д-р Георги Ковачев от целия екип на Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен!