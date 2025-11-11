Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ обяви конкурс „Коледна магия“ 2025

11.11.2025 11:25 , Людмила Калъпчиева

Скоро отново ще е Коледа – времето на добрите пожелания, на веселия звън на

камбанките, на ярките светлини на витрините, на подаръците и песните край елхата, най-вълшебният празник в годината, който всички очакваме с нетърпение. Празникът, на който си спомняме, че въпреки многото трудности в света около нас, доброто съществува, защото Коледа е любовта, която носим в сърцата си, а коледният дух е надеждата ни за едно по-добро бъдеще, изпълнено с хармония, добротворство и много щастливи моменти. Коледа ни кара да мечтаем за различен свят, да копнеем за чудеса, за приказна магия, а коледният дух прави всичко да изглежда възможно.

Коледа носи усещането за нещо свидно и мило. Тя е топлината на чувството, че всеки от нас е специален и обичан. За да бъде Коледа незабравима се нуждаем не само от топлината на дома и любовта на близките ни хора, но и от красивите думи изречени в коледните пожелания, или написани в коледните картички, които си подаряваме с много обич.

За седемнадесета поредна година, в навечерието на най-чакания, на най-обичания от децата празник, Регионална библиотека „Сава Доброплодни” организира Конкурс за коледна картичка и оригинално коледно пожелание „Коледна магия“ – 2025, за да поощри децата и тийнейджърите да пресъздадат коледната магия - светла, красива и съзидателна. За да се включат в конкурса, те трябва да нарисуват върху картон коледна картичка с максимален размер до 15х21 см. Към нея, на допълнителен лист, да добавят своето оригинално пожелание за празника и да я донесат в Детския

отдел или да я изпратят по пощата или по куриер на адреса на библиотеката /гр.Сливен, ул. ”Никола Карев” № 1, РБ ”Сава Доброплодни”/ до 10 декември 2025г. включително.

Участие в конкурса могат да вземат деца и тийнейджъри на възраст от 6 до 16 години.

Към творбите за конкурса, на допълнителен лист, всеки участник трябва да добави и следната информация: три имена, възраст (навършени години), училище, клас, домашен адрес, телефон и e-mail за контакти.

Специално жури ще оцени изпратените творби.

В дните преди Коледа, всички изпратени картички ще бъдат показани на изложба във фоайето на библиотеката и виртуално в YouTube канала на институцията.

Разбира се ще има и много награди, както за най-красивите картички, така и за най-

оригиналните коледни пожелания.

Наградите на отличените участници в двата раздела на конкурса ще бъдат връчени на

специална церемония на 18 декември /четвъртък/ 2025г., от 11:00ч., в РБ „Сава Доброплодни”, в рамките на програмата „Коледа в библиотеката”. Участниците, които не могат да присъстват на церемонията, ще получат наградите си чрез куриерска фирма.

Изпратените за конкурса картички не се връщат на участниците.