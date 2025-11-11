11.11.2025 12:06 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя информация за статистика на околната среда в област Сливен през 2023 година.

Подробните данни можете да намерите в прикачения файл.