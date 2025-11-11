Сливен. Новини от източника. Последни новини

Статистика на околната среда в област Сливен през 2023 година

, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 40

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя информация за статистика на околната среда в област Сливен през 2023 година.

Подробните данни можете да намерите в прикачения файл.

Файлове

Околна средда2023

Размер: 113KiB | Тип: DOCX

