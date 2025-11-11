Община Сливен се включва в национална кампания, посветена на мъжкото здраве

11.11.2025 12:10 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен

През месец ноември т. г. Община Сливен ще се включи като партньор в националната кампания Мovember Bulgaria, посветена на мъжкото здраве. Инициативата се фокусира към безплатни профилактични прегледи при уролог за мъже като част от общите усилия в национален план за превенция на рискови заболявания при мъжкия пол, свързани с рак на простатата и на тестисите.

В кампанията участие ще вземе военната болница в Сливен, която е към софийската Военно-медицинска академия. Прегледи от болничното заведение в Сливен ще извършват лекарите в сферата - Енчо Балабанов и Ивайло Димов. Доктор Балабанов ще извършва прегледи на 24 ноември, във времето от 13 до 16 ч. Д-р Димов ще преглежда пациенти на 27 ноември – във времето от 13 до 16 ч. Работи се с предварително записване на часове през телефона на регистратурата на ВМА-Сливен - 044/ 400 716.

Кампанията за мъжко здраве Movember Bulgaria се провежда за трета поредна година.

Какво е Movember? Това е световно движение, което има за цел да повиши осведомеността на обществото за здравословните проблеми на мъжете като рака на простатата, рака на тестисите и психичните проблеми, водещи до самоубийство. В подкрепа на кампанията всяка година мъже от цял свят си пускат мустаци и/или брада, които остават върху лицата им през месец ноември.

Българската фондация „Утре“ и нейните партньори обаче отиват по-далеч. В рамките на тяхната кампания, те организират безплатни профилактични прегледи при уролог и психолог в различни локации от цялата страна. Целта е да се допринесе за превенцията на тези болести, да се стимулират мъжете да ходят редовно на профилактични прегледи и да се преборят с табутата, притесненията и незнанията що се отнася до мъжкото здраве.

През последните две години бяха организирани седем дни за прегледи за рак на простатата и рак на тестисите, напълно безплатни за участниците в тях. Възползвалите се пациенти са над 100 мъже, които са проявили отговорност за своето здраве и се информирали за болестите и рисковете, свързани с тях.

Тази година се постигат още по-големи обхват и покритие на кампанията. Уролози ще преглеждат профилактично и безплатно в болници, поликлиники и медицински центрове в София и страната, както и досега. Вече са определени графиците за прегледи в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Сливен, Силистра и Враца, като тепърва се уточняват и още. За първи път в Movember Bulgaria се включват и психолози - 8 специалисти ще осигурят възможност за жителите на 7 български града и околностите им да се консултират безплатно за проблеми като депресия, тревожност, тежки заболявания, травми и др. Почти във всеки ден от месец ноември ще се осъществява преглед или консултация в страната.

Графикът с всички прегледи и консултации за цялата страна е достъпен на сайта на фондацията - www.fondaciyautre.com.

Партньори на кампанията тази година са Българска асоциация по психоонкология,

фондация BCause, Longevia Health, Обединена българска банка, Paysafe, аптеки 36,6 и др. С безценна помощ и съдействие се включиха също общините Пловдив, Варна, Русе, Сливен, Велико Търново, Силистра и Враца, както и медицинските заведения КОЦ-Враца, КОЦ-Велико Търново, УМБАЛ Медика Русе и др.