Нови пет електробуса ще возят жителите на община Сливен

В Сливен бяха доставени пет нови електрически, нископодови автобуса от марката „SOR“ на чешкия производител „СОР ЛИБХАВИ“. Превозните средства са с нулеви емисии и ще обслужват градските линии и част от населените места. Автобусите са закупени по проект на Община Сливен за транспортна свързаност, а средствата са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура „Екологосъобразна мобилност“. Бенефициент е Община Сливен, а партньори са „Пътнически превози“ и Община Ямбол.

„Това е един проект, който Община Сливен разработи и, в който поканихме да участва и Община Ямбол. Общата му стойност е около 10 милиона лева, от които 7 милиона са за Сливен, 3 милиона – за Ямбол“, обясни кметът Стефан Радев, който на място разгледа новите превозни средства.

Проектът „Изпълнение на мерки за устойчива градска мобилност в общините Сливен и Ямбол“ има за цел да създаде обществен транспорт с по-малко потребление на енергия и да реализира ефективна свързаност между градските и селските райони. Проектът стартира през април 2024 година, а срокът му на приключване е април 2026 година.

„С тези пет електрически автобуса, стават общо девет електробусите на „Пътнически превози“, плюс шест нови тролейбуса. Или 15 нови електрически превозни средства с нулеви емисии, с които се надгражда системата. Първо закупихме 27 автобуса с „Евро 6“ сертификати. Целта е да осигурим екологично чист транспорт, който не допринася за замърсяване на въздуха в Сливен и, разбира се, да има по-голям комфорт за пътниците, както и за шофьорите работната среда да е по-добра“, добави Радев.

Кметът е категоричен, че цените на билетите няма да се повишават. „На този етап не предвиждаме увеличение на цената на билета. И сега Общината субсидира билетите на „Пътнически превози“ и покрива част от разходите, които реализира превозвачът. Това ни дава възможност да работим в посока да предоставим такава услуга, че да върнем повече хора към пътническия транспорт. Всеки пътник повече, е една кола по-малко на пътя“.

Директорът на „Пътнически превози“ Енчо Петров поясни, че с новите автобуси, ще се осигури и по-добра свързаност.

„Ще спрем част от старите автобуси. Проектът е по транспортна свързаност. Ще пуснем една част от тези електробуси да обслужват част от населените места – Мечкарево, Ковачите, Крушаре. Ще видим как ще ги комбинираме, за да отговорим на пътникопотока“, каза Петров.

Дейностите по проекта в Сливен включват доставка на 5 електрически автобуса, доставка и монтаж на една зарядна станция, въвеждане на интелигентна билетна система за продажба и контрол на превозни документи (билети и карти) и изпълнение на осветеност, безопасност и сигнализация на пешеходни пътеки.

Броят седящи места във всеки автобус е 26. Общо с правостоящите местата са 68. Разполагат с пространството за майки с малки деца в колички или колички за трудно подвижни пътници и платформа за качване.

Зарядната станция отговаря на всички европейски стандарти. Тя дава възможност за едновременно зареждане на два електобуса.

Въвеждането на нова интелигентна билетна система включва продажба и контрол на билети и карти чрез интерактивни валидатори и терминали. Към момента се изготвя бизнес анализ и системен проект. Предстои доставка и монтаж на оборудването, настройка и тестване на системите.

Приоритет при избора на пешеходните пътеки, които ще бъдат сигнализирани, е даден на местата с най-интензивно движение и близостта им до детски градини, ясли и училища. Направени са тротоарни снижения за достъп от трудноподвижни лица, монтирано е осветление. Монтират се кабари и парапети за по-безопасно преминаване.

„Тенденцията е дизеловите превозни средства да бъдат заменени от електрически. Транспортът е може би най-сериозният източник на замърсяване на въздуха и това, което зависи от нас, ние трябва да го правим като осигуряваме превозни средства с нулеви емисии“, завърши Стефан Радев.

Със средствата по проекта Община Ямбол изгражда велоалеи.