11.11.2025 13:25 , Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) | България | преди около 1 час | 33

Учениците от 3. и 4. клас под ръководството на своя учител Борислава Узунова превърнаха деня в празник на творчеството. Те изработиха апликации на слънчогледи, като използваха истински слънчогледови и тиквени семена. Докато творяха, децата се учеха на търпение, естетика и любов към природата. Резултатът — красиви и пъстри слънчогледи, които грейват с детската усмивка.