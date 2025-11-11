Правителството ускорява изграждането на четирилентов път Асеновград- Смолян

11.11.2025 14:14 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 28 минути | 35

Изграждането на скоростен път от Асеновград до Смолян и подобряването на транспортната достъпност на населените места в района на Родопите беше във фокуса на работното съвещание на министър-председателя Росен Желязков с председателя на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков и народните представители от Смолян Красимир Събев и Халил Летифов.

В работното съвещание участваха също кметът на Смолян Николай Мелемов, кметовете на населените места от областта, областният управител на област Смолян Захари Сираков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и председателят на УС на АПИ Йордан Вълчев.

От страна на правителството беше поет ангажимент да съдейства за реализирането на ключовата за региона пътна инфраструктура. Към момента има изготвен технически проект и от следващата 2026 година стартират процедурите по възлагане, като целта е в максимално кратки срокове да е готово частичното разширяване с трета лента на пътя Асеновград – Смолян, включително обхода на Чепеларе. Паралелно с това се изготвя технически проект и се подготвят всички необходими процедури за допълнително увеличаване на габаритите, така че целият път да бъде разширен до четирилентов, скоростен път.

В хода на разговора беше подчертан също потенциалът за развитие на региона чрез привличане на повече инвестиции и създаване на трайни работни места. Акцентирано беше върху значението на транспортната свързаност за подобряването на условията за правене на бизнес.