Сливен, кратки вечерни новини, 11.11.2025 г., вторник

11.11.2025

На 11 ноември 1830 г. в Сливен е роден Панайот Хитов.

В Сливен бяха доставени пет нови нископодови електрически автобуса от марката „SOR“ на чешкия производител „СОР ЛИБХАВИ“.

През месец ноември Община Сливен се включва като партньор в "Movember Bulgaria", национална инициатива, насочена към повишаване на осведомеността за мъжкото здраве и профилактиката на заболявания като рак на простатата и тестисите.

Община Сливен очаква единствено издаването на Акт 16 за въвеждане в експлоатация на проекта за водния цикъл в кв. „Речица“, за да започне асфалтирането в района.

През последните дни в село Млекарево е била открадната дарителската кутия в подкрепа на кампанията „Да помогнем на Стефи да проходи“, поставена в местния хранителен магазин.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

На 19 ноември 2025 г. (сряда) от 17:30 ч. в сградата на Регионалния исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен ще се състои официалното откриване на експозицията-възстановка „Тайните на Калояновската гробница“.