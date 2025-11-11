11.11.2025 16:09 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 51

На 6 ноември 2025 г. в СУ „Йордан Йовков“ тържествено бе открит нов, модерен STEM център „Открий, създай, иновирай – умения за бъдещето!“, който бележи решителна стъпка към училище на бъдещето.

Това е пространство, създадено да вдъхновява учениците да мечтаят смело, да откриват, да изследват и да творят – чрез наука, технологии, изкуства и сътрудничество.

Центърът впечатлява със своята мащабност, високи технологии и функционалност.

Три високотехнологични компютърни кабинета с най-съвременните технологични възможности за програмиране, роботика и разработки в сферата на AI.

Две напълно оборудвани лаборатории:

• лаборатория по 3D принтиране и 3D моделиране, снабдена с последно поколение 3D принтери, 3D скенери, CNC лазерни гравиращи и режещи плотери, шлифовъчни машини и графични таблети, с които учениците ще могат да превърнат своите виртуални разработки във физически обекти, които да използват при изработването на своите роботи в другата ни лаборатория;

• лаборатория по роботика, разполагаща с последно поколение оборудване и инструменти, необходими за създаване на иновативни проекти, като осцилоскопи, лабораторни захранвания, поялници, микроконтролери, разширителни платки, както и изключително богат набор от сензори, актуатори и други конструктивни елементи, които могат да задоволят и най-амбициозните идеи на учениците, за да постигнат своите иновации;

Професионално студио за подкасти и новини, в което учениците ще могат да създават свои предавания, интервюта, репортажи и аудио проекти, развивайки медийна грамотност и творческо самочувствие.

„Това не е просто нов STEM център, това е врата към бъдещето – място, където идеите оживяват и се превръщат в реалност.“

СУ „Йордан Йовков“ отново доказва, че бъдещето започва тук и сега – с отворени врати, будни умове и смели мечтатели.