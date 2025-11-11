Информационен бюлетин за пленарната сесия - 12-13 ноември 2025 г.

11.11.2025 16:12 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди около 1 час | 49

Преглед на Европейския съвет от октомври

В четвъртък сутринта членовете на Европейския парламент ще оценят резултатите от заседанието на Европейския съвет през октомври в дебат с председателите Коща и Фон дер Лайен.

Дългосрочните бюджетни планове на Комисията

В сряда евродепутатите ще обсъдят структурата и управлението на новия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2028—2034 г. с Урсула фон дер Лайен и Датското председателство.

Мерки за опростяване на изискванията за устойчивост

В четвъртък Парламентът ще гласува за опростени правила за отчитане на устойчивостта и надлежна проверка за предприятията.

Нови правила на ЕС за миграцията и убежището: прилагане и бъдещи действия

В сряда членовете на ЕП, заедно с Комисията и Датското председателство, ще обсъдят следващите стъпки в прилагането на Пакта за миграцията и убежището.

Закон на ЕС за климата: гласуване за целта на ЕС за 2040 г.

В четвъртък членовете на ЕП ще гласуват дали да приемат цел за намаляване на емисиите с 90 % до 2040 г. в сравнение с нивата от 1990 г., за да се постигне на климатична неутралност до 2050 г

Право на гласуване чрез пълномощник за членовете на ЕП преди и след раждане

Предложението да се позволи на членовете на ЕП да прехвърлят правото си на глас на доверен колега по време на бременност и в месеците след раждането ще бъде гласувано в четвъртък.

Стратегия на ЕС за равенство между половете

Начините за осигуряване на напредък към ефективно равенство между половете в цяла Европа ще бъдат очертани от членовете на ЕП по време на дебат с Комисията в сряда.