Клуб “Зелено вълшебство” – малки ръце, големи сърца

Понякога нещо малко, попаднало случайно в полезрението ни, може да доведе до голямо вдъхновение. Стига да имаш очи да го видиш! Ето го моето малко "нещо": „И да ми отрежете крилата, аз пак ще летя със сърцето си.“ – Руми

Вдъхновена от тези думи, аз - г-жа Койчева, създадох клуб по занимания по интереси "Зелено вълшебство". Целта на клуба е да приближи децата до природата, да направи училището място за създаване на спомени, приятни преживявания и трупане на житейски опит. С вдъхновение и любопитство децата от клуб „Зелено вълшебство“ откриват красотата на природата около нас.

Сред нашите занимания вече има весели училищни пикници, засаждане на есенни цветя и луковици.

Всеки ден малките вълшебници се грижат сами за своята стая – с чистота, усмивки и сплотеност.

Предстоят ни още творчески мигове – запознаване с ароматния свят на билките и приготвяне на чай, направен с обич. Ще изработваме коледни изделия, ще рециклираме хартия, ще подготвим подаръци за празника на мама и ще учим как дори най-малките жестове могат да направят света по-добър.

Защото, когато сърцето лети, всичко става възможно!