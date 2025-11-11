По стъпките на българските възрожденци

11.11.2025 17:43 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

На 11.11.2025 г. учениците от 5. "а" и 5. "б" клас на ОУ "Елисавета Багряна" осъществиха вълнуваща екскурзия из едни от най-красивите и исторически значими градове на България – Казанлък, Карлово, Калофер и Сопот.

Първата спирка беше град Казанлък – сърцето на Розовата долина, където децата се запознаха с традициите, свързани с розопроизводството, и посетиха Историческия музей „Искра“. В Карлово децата се потопиха в атмосферата на Възраждането, разглеждайки родната къща на Апостола на свободата – Васил Левски.

В Калофер ги очакваше Дом-паметникът на Христо Ботев, а в Сопот – родната къща на великия писател Иван Вазов, където учениците научиха повече за живота и творчеството му.

Пътуването беше не само приятно, но и образователно – пълно с впечатления, усмивки и нови знания за историята и културата на нашата родина.