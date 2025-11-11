Мечтая да бъда…

Професията, която ме вдъхновява
Учениците от 6. и 7. „б“ клас участваха в среща с представители на Центъра за подкрепа на личностното развитие към Детски комплекс Сливен, посветена на професионалните мечти и вдъхновението за бъдещето.
Гостите представиха различни примери за успешна реализация и говориха за това как интересите и упоритостта помагат при избора на професия. Учениците споделиха своите идеи и обсъдиха какво ги мотивира да се развиват.
Срещата премина в откровен и ползотворен разговор, който ги насочи да мислят за своите силни страни и възможности за бъдещо развитие.