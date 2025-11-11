11.11.2025 19:02 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 15 минути | 0

Вълнуваща и поучителна среща се проведе в ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен, където учениците от 7. "а"клас участваха в интерактивна беседа на тема: "Решаване на конфликти. Асертивно поведение". Гост на класа беше г-жа Ана Маринова – представител на Младежки дом – Сливен, която представи темата по интересен и достъпен начин, близък до ежедневието на тийнейджърите.

С помощта на практически примери и ролеви игри учениците разгледаха различни ситуации на конфликт и потърсиха ефективни решения чрез асертивно общуване – умението да изразяваш мнението си спокойно, с уважение към себе си и към другите. Те обсъдиха как агресията и пасивността пречат на взаимоотношенията, докато увереното, но ненасилствено поведение води до взаимно разбирателство и уважение.

Атмосферата в часа беше жива и динамична – учениците активно споделяха личен опит, участваха в дискусии и се включваха в предложените упражнения. В края на срещата г-жа Маринова ги насърчи да прилагат наученото не само в училище, но и извън него – в общуването с приятели, родители и учители.

Инициативата завърши с общо послание: конфликтите са част от живота, но начинът, по който ги решаваме, показва зрелост, уважение и сила на характера.