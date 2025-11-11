Беседа за доброто и съвременните будители

11.11.2025 19:11 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Учениците от 3. „д“ клас при ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен участваха в вдъхновяваща беседа на тема: „Доброто днес - има ли нужда нашият свят от будители?“. Гост на класа беше г-жа Ана Маринова от Младежки дом – Сливен, която проведе с децата откровен разговор за човечността, съпричастието и ролята на малките добрини в днешния свят.

Учениците разгледаха и обсъдиха разказа „Кръв от къртица“ от Здравка Евтимова – произведение, което трогна всички с посланието си, че истинските чудеса се раждат от добротата и вярата в човека.

В хода на разговора децата направиха сравнение между будителите от миналото – книжовници, духовници, учители – и съвременните хора, които със своите действия и личен пример вдъхновяват другите. Те стигнаха до извода, че и днес около нас има будители – родители, учители, приятели, доброволци – всички, които с добро сърце и отговорност към другите правят света по-светъл.

Беседата завърши с единодушно послание: нуждата от будители никога не изчезва, защото всеки човек, който пази и разпространява доброто, е носител на светлина и надежда.