12.11.2025 08:24 , Калина Янева (ВиК Сливен)

Излъчване: ВиК-Сливен | България | преди 33 минути | 27

„Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че поради възникнала авария на водопроводната мрежа след шахта № 9 на ул. „Овчарска“, е възможно временно прекъсване на водоподаването по част от вътрешната разпределителна мрежа на гр. Сливен. Засегнатия от аварията район обхваща кварталите „Клуцохор“, „Комлука“, „Кольо Фичето“, „Звездите“, „Ново село“, „Българка“, „Сини камъни“, както и Вилна зона – Сливен.

Екипи на дружеството работят интензивно по локализиране и отстраняване на аварията във възможно най-кратки срокове. Водоподаването ще бъде възстановено поетапно към засегнатите райони, веднага след приключване на аварийните дейности.