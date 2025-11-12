СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 12.11.2025

01.9.2025 г. 14.11.2025 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно
01.9.2025 г. 14.11.2025 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно
01.9.2025 г. 14.11.2025 г. 2 БЕТОНДЖИЯ СЛИВЕН средно/основно
02.9.2025 г. 14.11.2025 г. 1 ЕЛПЕЩАР СЛИВЕН средно
03.9.2025 г. 15.11.2025 г. 1 ШЛОСЕРО-ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно
15.9.2025 г. 14.11.2025 г. 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно
01.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 ФРИЗЬОР СЛИВЕН средно
01.10.2025 г. 19.12.2025 г. 1 ЛЕКАР, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ СЛИВЕН висше
01.10.2025 г. 19.12.2025 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше
01.10.2025 г. 19.12.2025 г. 1 АКУШЕРКА СЛИВЕН висше
01.10.2025 г. 19.12.2025 г. 1 ЛЕКАР, АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ СЛИВЕН висше
02.10.2025 г. 14.11.2025 г. 1 СКЛАДАДЖИЯ СЛИВЕН средно/основно
03.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 МОНТАЖНИК, СТЪКЛА В СГРАДИ СЛИВЕН средно
10.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 ПЛЕТАЧ СЛИВЕН средно
13.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 ЛЕЯР СЛИВЕН средно
20.10.2025 г. 21.11.2025 г. 1 ПАЗАЧ-ПОРТИЕР СЛИВЕН средно
22.10.2025 г. 24.11.2025 г. 1 СТЪКЛАР СЛИВЕН средно
24.10.2025 г. 24.11.2025 г. 1 ДОМАШЕН ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно
15.11.2025 г. 14.11.2025 г. 1 УЧИТЕЛ МУЗИКА СЛИВЕН висше
15.11.2025 г. 14.11.2025 г. 1 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА СЛИВЕН висше
03.11.2025 г. 14.11.2025 г. 1 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ СЛИВЕН висше/средно
04.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
04.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
17.11.2025 г. 13.11.2025 г. 1 ПСИХОЛОГ СЛИВЕН висше
06.11.2025 г. 12.12.2025 г. 1 ДОМАШЕН ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно
10.11.2025 г. 19.12.2025 г. 2 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР СЛИВЕН средно
10.11.2025 г. 19.12.2025 г. 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ СЛИВЕН средно
01.12.2025 г. 18.11.2025 г. 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ-ЗАС СЛИВЕН висше
01.12.2025 г. 17.11.2025 г. 1 ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ СЛИВЕН средно