Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 12.11.2025 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 11.11.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 12.11.2025 Г.

Сливен: Притежание на наркотици са установили полицейски служители от участък „Надежда“ към РУ-Сливен при ежедневния контрол на лица с криминални прояви и противодействие на наркоразпространението. Проверка е извършена на 11 ноември, около 18,30 часа, в района на бул. „Цар Симеон“ в град Сливен. Спрян е лек автомобил „Опел Астра“, управляван от криминално проявен мъж на 38 години. В автомобила е намерено пакетче, съдържащо кристалообразно вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Водачът е отказал да бъде изпробван за употреба на наркотични вещества. Задържан е за 24 часа. Образувани са досъдебно и бързо производство.

Служители на РУ-Сливен са задържали 44-годишен мъж за нарушаване на заповед, издадена от Районен съд- Сливен, за защита от домашно насилие. Сигналът е получен на 11 ноември. Мъжът е задържан от екип на участък „Надежда“. По случая е образувано досъдебно производство.

Нова Загора: Притежание на наркотици са установили полицейски служители от РУ-Нова Загора при засилената патрулна дейност. На 11 ноември, около 13,00 часа, на ул. „Просвета“ в град Нова Загора е спрян за проверка криминално проявен мъж на 32 години от същото населено място. В него са намерени две пакетчета, съдържащи вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита та населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.