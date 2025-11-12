ГРАНД ПРИ за НУФИ „Филип Кутев“ – Котел на Националния конкурс „Пиленце пее“!

Учениците от Националното училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“ – гр. Котел завоюваха ГРАНД ПРИ на престижния Национален конкурс „Пиленце пее“, провел се на 19 октомври 2025 г. в София.
Обявените резултати донесоха огромна радост и гордост за училището и за целия Котел – признание за неговата роля като център на фолклорното образование в България.
Народният оркестър на НУФИ и квартетът гайди бяха отличени със златни статуетки и покани за участие в телевизионно предаване по БНТ – заслужена награда за техния талант и високо професионално ниво.
В индивидуалните категории младите изпълнители също блеснаха с отличия:
Специалност „Гайда“
Христо Керчев – второ място и едногодишна стипендия
Ивайло Иванов – бронзов медал
Специалност „Народно пеене“
Ралица Генчева – първо място и едногодишна стипендия
Теодора Славова – диплом за оригинално изпълнение на странджански песни
Специалност „Акордеон“
Александър Любомиров – първо място и едногодишна стипендия
Ивайло Красимиров – трето място и едногодишна стипендия
Тези успехи са доказателство, че Котел продължава да бъде сърцето на българския фолклор – място, където талантът, трудът и любовта към традицията създават бъдещето на народната музика.
Община Котел изразява своята гордост и признателност към учениците и техните преподаватели за вдъхновяващото представяне и приноса им в съхраняването и популяризирането на българската култура.