ГРАНД ПРИ за НУФИ „Филип Кутев“ – Котел на Националния конкурс „Пиленце пее“!

12.11.2025 10:05 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 77

Учениците от Националното училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“ – гр. Котел завоюваха ГРАНД ПРИ на престижния Национален конкурс „Пиленце пее“, провел се на 19 октомври 2025 г. в София.

Обявените резултати донесоха огромна радост и гордост за училището и за целия Котел – признание за неговата роля като център на фолклорното образование в България.

Народният оркестър на НУФИ и квартетът гайди бяха отличени със златни статуетки и покани за участие в телевизионно предаване по БНТ – заслужена награда за техния талант и високо професионално ниво.

В индивидуалните категории младите изпълнители също блеснаха с отличия:

Специалност „Гайда“

Христо Керчев – второ място и едногодишна стипендия

Ивайло Иванов – бронзов медал

Специалност „Народно пеене“

Ралица Генчева – първо място и едногодишна стипендия

Теодора Славова – диплом за оригинално изпълнение на странджански песни

Специалност „Акордеон“

Александър Любомиров – първо място и едногодишна стипендия

Ивайло Красимиров – трето място и едногодишна стипендия

Тези успехи са доказателство, че Котел продължава да бъде сърцето на българския фолклор – място, където талантът, трудът и любовта към традицията създават бъдещето на народната музика.

Община Котел изразява своята гордост и признателност към учениците и техните преподаватели за вдъхновяващото представяне и приноса им в съхраняването и популяризирането на българската култура.