12.11.2025

Туида Нюз | Сливен

В сградата на Община Котел се състоя среща между граждани и експерти от Районната здравноосигурителна каса – Сливен. Събитието бе част от националната информационна кампания „НЗОК за теб“, която има за цел да повиши информираността на хората относно техните здравноосигурителни права и възможности.

Екипът на РЗОК – Сливен обсъди със служители на Общинската администрация, здравни медиатори, представители на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и с ръководството на СУ „Георги Ст. Раковски“ редица важни теми – достъп до медицинска и дентална помощ, профилактични прегледи, ваксинации, използване на Европейската здравноосигурителна карта при лечение в чужбина и получаване на помощни средства.

Особен интерес предизвика представянето на мобилното приложение „е-Здраве“, което дава възможност всеки потребител да следи личната си медицинска информация и предоставените му услуги. Специалисти от РЗОК оказаха съдействие на гражданите при неговото активиране.

По време на срещата бяха разгледани и актуални въпроси, свързани с онлайн измами и фишинг атаки, използващи името на НЗОК. Експертите дадоха конкретни съвети как хората да се предпазят от подобни злоупотреби.

Инициативата премина в дух на открит диалог и активна дискусия. Кампанията „НЗОК за теб“ продължава с поредица от срещи в различни населени места, насочени към възрастни хора, ученици, студенти и потребители на социални услуги.