Ден на отворените врати в Районно управление на полицията в Котел

12.11.2025

Ученици от СУ „Г. С. Раковски” в град Котел бяха посрещнати днес от ръководството и служители в районното управление на полицията в града. Децата присъстваха на открит урок по време на „Ден на отворените врати” с цел запознаване с дейността на държавните институции. Служители от групи „Криминална полиция”, „Охранителна полиция” и „Пътна полиция” запознаха децата с полицейската професия, демонстрираха оборудването и помощните средства, с които униформените си служат по време на работа. Изнесени бяха беседи на теми „Как най-безопасно да отида и да се върна от училище”, „Как и къде е най-безопасно да се движа” и „При какви случаи да се потърси полицейска помощ”. Във връзка с международния ден за възпоменание на жертвите от пътни произшествия- 16 ноември, на ученици и родители беше обърнато внимание на основните причини за възникване на пътни произшествия, бяха запознати с критичните участъците в общината и получиха съвети и препоръки за безопасно поведение на пътя.

Ден на отворените врати беше проведен днес и в РУ-Нова Загора с ученици от учебните заведения в града. Акцент в изнесената беседа отново бе темата за пътната безопасност.