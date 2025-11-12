ПОКЛОН ПРЕД ЙОВКОВОТО СЛОВО

12.11.2025 14:23 , Невелина Кикьова (X СОУ )

На 8 ноември, в навечерието на 145 години от рождението на писателя Йордан Йовков, в Художествена галерия „Христо Тодоров“ в живописното село Жеравна се проведе интересно културно събитие. Публиката стана свидетел на представянето на книгата „Местата на героите от Старопланински легенди“ и на откриването на самостоятелната изложба „Старопланински легенди – фрагменти“ на художничката и писателка Дора Куршумова.

На тържеството присъстваха и учители от СУ „Йордан Йовков“ – Слиен, които отдадоха заслужена почит към големия български класик и неговото творчество.

Изложбата „Старопланински легенди – фрагменти“ включва 14 живописни платна, вдъхновени от героите и местата в едноименния сборник на Йовков. Всяка творба е придружена от цитат от оригиналния разказ, който разкрива емоцията и духа, породили художественото ѝ вдъхновение. Така словото и образът се преплитат в едно цяло, изграждайки мост между литературата и живописта.

Събитието в Жеравна бе не само художествен празник, но и тържество на българския дух, на вечната сила на Йовковото слово и на живата връзка между традицията, природата и творческото вдъхновение.