ЧЕСТВАНЕ НА 145 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЙОРДАН ЙОВКОВ

На 9 ноември 2025 г. в къща музей „Йордан Йовков“ и в художествената галерия „Христо Тодоров“ в село Жеравна – родното място на писателя – се проведе тържествено честване, посветено на 145 години от рождението на великия български творец. В събитието взеха участие ученици, литературни творци и почитатели на Йовковото творчество от цялата страна, сред които и представители на СУ „Йордан Йовков“.

След поднасянето на цветя и венци на паметника на писателя, в рамките на тържеството се състоя награждаването на отличените участници в Националния ученически конкурс, вдъхновен от живота и творчеството на Йовков, на тема „С много неща може да надари Бог някого, но няма по-голям дар от хубостта“ („Песента на колелетата“) – 2025 г. Конкурсът е организиран от Регионалния исторически музей – Добрич и Историческия музей – Котел.

Сред целите на конкурса са насочването на вниманието на учениците към литературното наследство на Йордан Йовков и стимулирането на тяхното творческо мислене и писане. В надпреварата участват ученици от различни краища на страната – от градове и села, от основни и средни училища с различен профил – държавни и частни. Творбите им са разделени в две възрастови групи – от 5. до 8. клас и от 9. до 12. клас, както и по жанр – есе или разказ.

Творбите на участниците са публикувани в сборник, създаден по идея на д-р Виктор Хинов – български емигрант в Индианаполис, САЩ, и автор на книги с художествена литература.

Учителите от нашето училище имаха честта да поздравят младите автори за техните творби, отразяващи хуманизма, добротата и любовта към родното – ценности, характерни за Йовковия свят и завещани от него на поколенията.

Директорът на СУ „Йордан Йовков“ г-жа Диана Кънева удостои отличените ученици за авторско творчество с юбилейна чаша с логото на училището – в знак на признателност и надежда, че Йовковият дух и ценности ще се съхраняват и ще вдъхновяват продължението на творческите традиции в бъдеще.

Тържеството се превърна в истински празник на словото, таланта и българската духовност – достойна почит към писателя, чиито творби и днес вдъхновяват младите хора да вярват в доброто и човечността. Честването премина в дух на признателност и преклонение пред делото на големия български писател, оставил трайна следа в националната литература и духовност.