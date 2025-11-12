12.11.2025 14:41 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Предложението Общината да отпусне финансова помощ на спортния клуб „Сливен Баскет“ е включено в дневния ред и на предстоящата този четвъртък сесия на местния парламент. Точката бе сред дискутираните на днешната пресконференция на председателя на Общинския съвет Димитър Митев и негови заместници. На редовната сесия през месец септември т.г. общинските съветници не успяха да постигнат съгласие по това предложение и то не бе прието. През 2024 г. на спортния клуб бяха дарени 100 хил. лв. от общинския бюджет, с които бе подпомогнато участието и успешното представяне на тима в баскетболната лига през миналия сезон. От клуба се обърнаха с молба към Общината за финансова подкрепа и през настоящия сезон 2025/2026 г. Те отчитат, че по този начин се дава шанс на местните млади таланти да се развиват в мъжкия отбор и той да възвърне спортната си слава от близкото минало. Освен това е и мотивация голям брой деца да спортуват.

Изработване на предпроектно проучване дали да бъде създадено общинско предприятие по чистотата също попада в дневния ред на сесията утре. Повече конкретика относно предложението представи днес на пресконференцията председателят на Постоянната комисия по опазване на околната среда, туризъм, селско и горско стопанство Филип Кънев. По думите му основната цел на анализа е да отчете доколко е целесъобразно и ефективно създаването на общинско предприятие за чистота, както и дали този подход ще допринесе за оптимизиране на финансовите разходи, повишаване качеството на услугата и по-добра защита на околната среда. Да се оценят и сравнят различни алтернативи за организация на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, сметопочистване и зимно поддържане на територията на община Сливен. Ако предложението бъде прието, се предвижда анализът да бъде извършен в рамките на 90 дни.

На редовното заседание ще бъде гласувана актуализация на бюджета. Тя е свързана предимно с пренасочване на финансов ресурс от едно бюджетно перо към друго - за ремонтни дейности, изграждане на детска площадка в село Гавраилово, за изготвяне на идеен проект за строителство на новата сграда на пожарната в Сливен, за монтаж на система за видеонаблюдение и др.

Сред точките попада и изменение на Наредбата, свързана с размера на местните данъци. Председателят Митев бе категоричен, че то не се отнася за промяна на фиксираните суми. Промяната се налага, за да бъдат изпълнени изискванията на Закона за въвеждане на еврото в страната, според които размерът на данъците, трябва да бъде преобразуван от лв. в евро.

Местният парламент ще гласува още Общината да кандидатства с проект по Оперативна програма „Образование“ 2021-2027. Той е фокусиран върху насърчаването на деца и ученици да демонстрират своите умения в областта на STEM, изкуствата, културата, спорта и чуждите езици и да постигат по-високи резултати в обучението.

Друго предложение от дневния ред се отнася за предоставяне на два леки автомобила от страна на Общината на Районното управление на МВР - Сливен. Те ще се използват за дейността на районните полицейски инспектори и на Детска педагогическа стая. Автомобилите са закупени с делегирани средства от държавния бюджет.

Ще бъде гласувано още определяне на представител на Общината, който да участва в предстоящото Общо събрание на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“.

Една допълнителна точка до момента е постъпила в деловодството на местния парламент, информира Димитър Митев. Тя се отнася за урегулиране на поземлен имот.

Сесията на 13 ноември ще се проведе в зала „Май“ от 9 ч.

Подробна информация относно предварителните материали за дневния ред се съдържа на посочения линк: https://obs.sliven.bg/dneven-red-na-sesiite