МБАЛ „Д-р Иван Селимински Сливен” обявява конкурс за лекари специализанти

Съгласно Заповед № РД-08-880/11.11.2025г. на Изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински Сливен” АД- гр.Сливен издадена на основание чл.90 и 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.11 ал.1 от Наредба № 1/22.01.2015 г.на Министерството на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в съответствие на изискванията по чл.17 на същата Наредба МБАЛ „Д-р Иван Селимински Сливен” АД-гр.Сливен ОБЯВЯВА КОНКУРС за лекари специализанти, считано от 12.11.2025г.. Подробности и заявление - в прикачените файлове: