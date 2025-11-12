Празничен благотворителен концерт „Деца за деца – дар от любов“ в Сливен

12.11.2025 17:33 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Сливенска света митрополия и Община Сливен организират тържествен благотворителен концерт под надслов „Деца за деца – дар от любов“, посветен на Въведение Богородично – Ден на православната християнска младеж и семейството. Събитието ще се състои на 21 ноември (петък) от 18:00 часа в зала „Сливен“, град Сливен.

Концертът се провежда с благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений и има за цел да обедини детските таланти на града и региона в общо добро дело – в подкрепа на родилното отделение при МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен. Всички събрани средства от концерта ще бъдат дарени на отделението.

В празничната програма ще вземат участие:

Клуб „Благонравие – Православие“ при ОУ „Д-р Иван Селимински“ и ЦПЛР – Детски комплекс, Сливен

Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Тракийче“

Хор и театрална трупа при ППМГ „Добри Чинтулов“

Иван и Доби Стоянови

Детски музикален театър „Щурче“ при СУ „Константин Константинов“

Школа за народно пеене „Славейче“ при НЧ „Христо Ботев“

Спортен клуб по акробатика „Стефан Данчев“

Танцова школа „All Steps“, град Ямбол

Яна Чолакова и Йоана Йорданова

Събитието обещава вечер, изпълнена с детска чистота, вдъхновение и любов – израз на живото православно чувство за милосърдие и взаимопомощ.

Сливенска митрополия приканва всички жители и гости на града да се присъединят към това добро начинание и да подкрепят каузата – „Децата на Сливен за децата на Сливен“.

Вход свободен!